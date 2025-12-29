Пребиха до смърт дядо на 72 години

Възрастният мъж е открит в безпомощно състояние, починал е в болницата

72-годишен мъж от ямболското село Маломир е починал, след като е бил жестоко пребит от свой съселянин, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ямбол.

Сигналът за инцидента е подаден на 28 декември малко след 6:30 ч. сутринта. На място полицейски екип е открил възрастния мъж в безпомощно състояние в дома му. Пострадалият е бил транспортиран от екип на Спешна медицинска помощ в болницата в Ямбол, където по-късно е починал.

По случая незабавно са започнати оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия. Задържан е 37-годишен мъж от същото село. В хода на разследването той е привлечен като обвиняем и с постановление на прокуратурата е задържан за срок до 72 часа.

Разследването продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол.