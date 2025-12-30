Бившият директор на 138-о училище: Камерите са монтирани през 2017 г., аз не знаех за тях и нямах достъп

Още по темата: Арестуваха директор на столично училище заради скрити камери в тоалетните 16.12.2025 21:45

Софийският градски съд решава окончателно дали да остави на свобода срещу 5000 лв. гаранция бившият директор на столичното училище 138-мо училище Александър Евтимов. Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.

Преди началото на заседанието Евтимов отрече да е знаел за камерите. "Не съм ги монтирал аз. Нямам представа кой е, ще се разбере. Имах достъп като директор, това е нормално. Няма никакви доказателства за това, че имам порнографски снимки на ученици. В училището са поставени табели, че има видеонаблюдение, но не знаех, че има камери в тоалетните. Когато дойдоха разследващите, тогава разбрах. Имах достъп само до записите от камерите в коридорите и класните стаи", каза Евтимов пред NOVA.

Според него устройствата вероятно са поставени преди назначаването му - около 2017 г. "Разпитани са хора, които са потвърдили, че са инсталирани преди мен. Предполагам, че някои от учениците и родителите са се оплакали, но аз с никого не съм имал проблем, училището вървеше много добре. Проектът със Столичната община явно доведе до атака срещу мен - заради моя снимка с Терзиев. Всичко е на политическа основа. Училището беше избрано с пилотен проект по желана и от други програма", смята Евтимов.

Той отрече да е уволнявал учители. "Заместник-директорите също наблюдаваха камерите. При управлението на служебното правителство се явих на конкурс - по времето на Ваня Кастрева. Очаквам да се прибера у дома, няма причина да бъда задържан", допълни уволненият директор.

В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на учебното заведение. Според него устройствата са съдържали само негови документи.