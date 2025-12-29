Трагедия в столичен квартал, жена загина при пожар

През изминалото денонощие са потушени 109 пожара в страната

При пожар в помещение на партерен етаж на жилищна сграда в ж.к. „Лозенец“ в София е загинала 42-годишна жена. Сигналът за инцидента е получен около 12:21 ч. на 28 декември. При пожара са унищожени домашно имущество и отпадъци, а стените на помещението са опушени. Това съобщават за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

През изминалото денонощие са потушени 109 пожара в страната, като огнеборците са реагирали на общо 353 сигнала. Девет от тях са се оказали лъжливи.

Сред по-значимите случаи е пожар на турски тир, превозващ мандарини, между селата Окоп и Калчево в Ямболско. На място са изпратени два пожарни автомобила, шофьорът не е пострадал, но са унищожени влекачът и голяма част от ремаркето.

Пожарникарите са извършили 235 спасителни и помощни операции, включително при катастрофи и за отстраняване на паднали дървета, камъни и други опасни предмети.

Във връзка със силния вятър вчера, пожарникарите са реагирали на около 300 сигнала за паднали дървета и опасни предмети в страната.