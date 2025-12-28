2-годишно момиченце и майка му загинаха при сблъсък между влак и каруца

Тръгнали са да събират пластмасови туби от близкото сметище, с парите щели да си купят храна

Дете на 2 години и 35-годишната му майка са загиналите днес преди обяд, при инцидента между пътническия влак София – Бургас и преминаваща каруца през железопътен прелез в района на сливенския квартал „Дебелата кория“.

В каруцата са се возили 5 или 6 души, съобщава обществената телевизия.

Майката и детето са загинали на място, останалите са невредими. Конят също е оцелял.

Тръгнали са да събират пластмасови туби от близкото сметище, за да си купят храна. Една от вероятните причини за тежкия инцидент е, че краят на каруцата т.нар. опашка влиза в досег с влака.

Стефан Иванов, водач на каруцата, баща и съпруг на загиналите, каза през сълзи: "Не знам как е станало. Влакът беше ей там до моста, но тук на 50 метра ли колко, тогава свири вече тази линия. И направо умряха децата ми – дъщерята малката и жена ми. В шок съм. Ето тук, виж дрехите на малката ми дъщеричка. Отзад направо хвърчаха, аз не мога да си спомня какво стана и какво не стана."

По случая е образувано следствено дело.