Празничен ужас: Две жени загинаха, четирима ранени при пожари

Две жени загубиха живота си, а четирима души са пострадали при пожари в страната през изминалото денонощие, сочат данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Първият трагичен инцидент е станал на 26 декември в 10:52 ч., когато е подаден сигнал за пожар в къща в село Трем, община Хитрино, област Шумен. В гасенето са участвали три пожарни автомобила. При пожара е загинала 85-годишна жена.

Вторият смъртен случай е регистриран същия ден в 17:31 ч. в село Нова Черна, община Тутракан, област Силистра. Огънят е бил потушен от екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Тутракан с един пожарен автомобил. Жертвата е жена на 63 години.

През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на общо 136 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 69 пожара, като 26 от тях са нанесли преки материални щети – 18 в жилищни сгради, един в промишлена сграда и други обекти.

Останалите 43 пожара са без материални щети, сред които инциденти в отпадъци, готварски уреди и комини.

Освен това екипите са извършили 58 спасителни дейности и помощни операции, включително три при пътнотранспортни произшествия. Регистрирани са и девет лъжливи повиквания.