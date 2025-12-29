Разкриха възможната причина за тежката катастрофа във Варна с две жертви

Епилептичен пристъп е най-вероятната причина за тежката катастрофа във Варна по време на коледните празници, при която на място загинаха две жени. Това съобщиха за ФОКУС източници, запознати с разследването.

По неофициална информация, 53-годишният водач на автомобила е с диагностицирано епилептично заболяване още от 2014 година. През последните години обаче той не е проявявал симптоми или пристъпи.

Ако тази версия се потвърди, случаят поставя сериозни въпроси относно здравословното състояние на водачите, контрола върху медицинската им годност и необходимостта от по-строги правила при издаването и отнемането на шофьорски книжки.

Припомняме, че Окръжната прокуратура – Варна ръководи разследването на тежкото пътнотранспортно произшествие, станало в следобедните часове на 22 декември 2025 г. на кръстовището на улиците „Дрин“ и „Д-р Пискюлиев“, в района на Колхозния пазар.

По данни на разследващите, автомобилът, управляван от 53-годишния мъж, се е движел в посока бул. „Владислав Варненчик“, когато водачът е загубил контрол над превозното средство. Колата е навлязла на тротоара и е блъснала две пешеходки – на 53 и 79 години, след което се е ударила във витрината на търговски обект. Двете жени са загинали на място.

Разследването по случая продължава.