11 години и 6 месеца затвор за грабител с брадва на Нова година

Рецидивист наркоман нападнал семейство на инвалид с ампутиран крак

Полицаи го хванали за 2 часа

Присъда след кошмар в циганския квартал „Изток“ на Кюстендил

Грабител, въоръжен с брадва, получи присъда от 11 години и 6 месеца затвор. Наказанието е за брутално нападение в дома на инвалид в циганския квартал “Изток” навръх миналата Нова година. Този срок бе определен за 44-годишният Ю. Д. от Кюстендилския окръжен съд и потвърден от втора инстанция - Софийския апелативен съд.

В кариерата си на професионален крадец Ю. Д. бил осъждан многократно, лежал е и 5 пъти в затвора. Излязъл през май 2024 г. и се настанил в дома на свой приятел на улица “Възраждане” в кюстендилския квартал “Изток”. На 31 декември двамата седнали да изпращат старата година с ядене и пиене още по обед. Ю. Д. вземал редовно и хапчета синтeтична дрога, затова бил и надрусан. Към 20,30 часа той станал от масата, взел една брадва и казал на авера си: “Отивам да правя пари!”. Излязъл и тръгнал по улицата.

През две-три къщи видял друга, чийто двор бил осветен и влязъл през портата. 65-годишната стопанка Р. Н., която чакала гости, чула шум и отворила входната врата на приземния етаж на къщата. Видяла пиян мъж с брадва, който я блъснал вътре и влязъл в стаята, където бил мъжът є Г. М. - парализиран инвалид с ампутиран крак, който седял на инвалидна количка. Ю. Д. първо грабнал мобилния му телефон за 270 лева от шкафчето до него, а после го ударил с тъпата част на брадвата по главата.

Рукнала кръв, жената се разпищяла, а рецидивистът замахнал и към нея с брадвата, наредил є да млъкне и изкрещял: “Давайте всичко, което имате!” Р. Н. се подчинила и му дала портфейл със 100 лева, златен и два сребърни пръстена за над 700 лева, а Ю. Д. откъснал от врата є златна верижка с медальон за близо 900 лева. Нападателят обърнал и вещите в няколко шкафа, но не открил други ценности. Общата сума на плячката му по-късно била изчислена на 1996,32 лева.

След грабежа Ю. Д., побързал да се прибере при приятеля си. Инвалидът и жена му и техни роднини повикали линейка и полиция и дали пълно описание на бандита, когото не познавали. Само два часа били достатъчни на полицаите, за да открият и заловят бруталния грабител.

Защитната версия на рецидивиста пред съда била странна - той твърдял, че бил пиян и надрусан и не помнел нищо от новогодишната нощ, затова и не бил сигурен дали той е извършителят, или някой го е натопил.

Присъдата на Ю. Д. не е окончателна, а подлежи на протест и обжалаване пред Върховния касационен съд.