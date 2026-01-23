Шефовете в МВР ще докладват за полицейско насилие

Писмено съобщават на прокуратурата

Шефовете на всяка от службите в МВР ще бъдат задължени незабавно да съобщят писмено на прокуратурата при жалби от полицейско насилие или други неправомерни прояви на техни подчинени. Това предвиждат промени в инструкцията за дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, предложени за обществено обсъждане.

В мотивите към проекта се сочи, че "вмененото задължение на ръководителите на структурите и звена на МВР ще гарантира своевременното уведомяване на прокуратурата за случаи, при които са причинени смърт или телесни повреди, неправомерно използване на физическа сила или помощни средства, неправомерно използване на служебни оръжия, взривни вещества, боеприпаси и др."

Така от една страна прокурорите ще могат да реагират бързо по жалбите, а от друга - "ще се елиминира възможността да се неглижират или укриват данни за извършени дисциплинарни нарушения и престъпления от служители на МВР". Промените в инструкцията предвиждат също при анонимен сигнал за тежки дисциплинарни нарушения и престъпления с участието на полицаи задължително да се образува проверка, а ако сигналът не е анонимен - директно да се образува дисциплинарно производство.