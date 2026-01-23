КС реши за отказа на НС да разгледа искането за референдум за еврото

Конституционният съд (КС) отклони искането на народни представители за обявяване на противоконституционност на решението на 51-вото Народно събрание да не вземе решение за произвеждане на национален референдум за въвеждането на еврото.

Това става ясно от съобщение в сайта на институцията.

Искането беше отправено миналата година от 51 народни представители за установяване на противоконституционност на „Решението на Народното събрание за невземане на решение за произвеждане на национален референдум по предложението, внесено от президента на Република България на 12 май 2025 г. с въпрос: „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро” през 2026 г.?“ и за установяване на съответствие на „така поставения въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г. ?“ на Конституцията на Република България и на ограниченията по чл. 9, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 ЗПУГДВМС, както и на Договора за функциониране на ЕС“.

Определението е прието единодушно, като в заседанието са участвали всички конституционни съдии. Със становище определението са подписали съдиите Янаки Стоилов и Сашо Пенов.

В решението се припомня, че национален референдум може да се произвежда само по въпроси от компетентността на Народното събрание.

"Ако въпросът, предмет на предложението за национален референдум, не е от компетентността на Народното събрание, исканият от суверена резултат не би могъл да бъде постигнат, защото парламентът не би могъл да приведе в действие, да осъществи решението, взето чрез националния референдум, а суверенът не може сам да изпълни взетото на референдума решение", посочва КС.

"В разглеждания случай оспореното решение на Народното събрание представлява отказ да приеме решение за произвеждане на национален референдум с въпрос, произнасянето по който не може да породи правни последици, тъй като единият възможен отговор (България да не въведе еврото през 2026 г.) не може да ревизира решение, което не се взима едностранно от Република България, а правните последици на другия възможен отговор (България да въведе еврото през 2026 г.) дори са настъпили", се казва в определението на съда, според който не е налице конституционен спор, който да бъде предмет на производство пред КС, и разглежданото искане в тази му част е недопустимо.