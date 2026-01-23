Прокуратурата обвини четирима души за участие в група за изнудване

Софийската градска прокуратура (СГП) обвини четирима души за участие в организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. в страната с цел да извлича имуществени облаги от изнудвания, съобщиха от градската прокуратура. Единият от четиримата е обвинен като ръководител на групата, а останалите като участници. Те са задържани за до 72 часа.

Разследването се води от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и е под ръководството и надзора на СГП.

Извършени са 26 обиска в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити. Разпитани са свидетели, изготвени са справки от мобилните оператори, анализирани са трафични данни, изискани са видеозаписи, назначени са видео-технически и лицево-идентификационни експертизи, приобщени са документи.

Предстои на 25 януари прокуратурата да внесе искане в Софийския градски съд да остави обвиняемите за постоянно в ареста.