Четирима задържани за изнудване след акция на прокуратурата и ГДБОП

Софийска градска прокуратура привлече четирима обвиняеми и ги задържа за срок до 72 часа за организирана престъпна група за изнудване след съвместна акция с ГДБОП.

На 22.01.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми четири лица за организирана престъпна група, действала от началото на 2024 г. на територията на страната и създадена с користна цел – да извлича имуществени облаги от изнудвания (престъпление по чл. 321, ал. 3 НК). Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност като ръководител на групата, а останалите – като участници в нея.

С постановления на наблюдаващия прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа.

Досъдебното производство е образувано на 20.06.2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени 26 обиски и изземвания в жилищни обекти и офиси на фирми за бързи кредити. Разпитани са свидетели, изготвени са справки от мобилните оператори, анализирани са трафични данни, изискани са видеозаписи, назначени са видео-технически и лицево-идентификационни експертизи, приобщени са документи.

Предстои на 25.01.2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемите.