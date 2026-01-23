Бургаските полицаи заловиха мастит дилър на дрога. След като наблюдавали дейността му и дома му, вчера, 22 януари, служители от отдел "Криминална полиция" – Бургас и Първо Районно управление извършили претърсване в двуетажна постройка в кв. "Победа". Там живеел 45 годишният И.М., криминално проявен бургазлия.

При претърсването са намерени и иззети бяло кристалообразно вещество, реагирало на метамфетамин, трилитрова туба с бяло кристалообразно вещество с приблизително тегло около 200 гр., реагирало на амфетамин, свивки с марихуана и раница.

В раницата, с която кръстосвал града, за да пласира наркотици, били открити везна, сиви на цвят гранули, червено на цвят прахообразно вещество, четири свивки с кристалообразно вещество, контейнер с надпис "сода на люспи", стъклена колба с вместимост 500 мл. и др.

Иззети са още две електронни везни и плик с бяло прахообразно вещество с тегло около 100 грама.

Иззетите наркотични вещества, реагирали на амфетамин и метамфетамин, са с общо тегло около 220 грама, съобщава ОД на МВР. Иззет е и пакет с надпис "МСМ" с тегло около 100 грама. 45-годишният буразлия е задържан за срок до 24 часа.



Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.