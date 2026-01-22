Затворник иска 50 000 лева заради скъсан балатум и падаща мазилка

Заведен иск срещу държавата

Определено му е обезщетение в размер на 2896 лв.

Затворник заведе иск за обезщетение в размер на 50 000 лв. срещу държавата, в лицето на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”.

Мъжът, който прекарал 1067 зад решетките, се оплакал, че бил настанен при условия на пренаселеност и в килии със скъсан балатум, под от бетон и падаща мазилка. Твърдял, че прозорецът бил счупен, през зимата било студено и под нулата, а през лятото температурите в килията били над 40 градуса. Обявил и, че не можел да разчита на елементарни медицински грижи. Лекар имало един път седмично и се чакало за преглед.

Многократно имал нужда и от зъболекар, но поради липса на консумативи не му била оказана помощ. В резултат на това не можел да се храни нормално или се хранил само с течна храна.

Лишеният от свобода се оплакал и, че в затвора в Пловдив нямало парно и топла вода. Общата баня била навън, на двора и без съблекалня. През зимата трябвало да минават по хавлии през двора. Хигиената в килиите била много лоша. Имало дървеници и хлебарки, гризачи.

Магистратите уважили само претенциите му относно пренаселеност на килиите. Така станало ясно, че в период от 362 дни от общо 1067 той пребивавал в условията на пренаселеност. Определено му е обезщетение в размер на 2896 лв., като искът до 50 000 лв. е отхвърлен като неоснователен.