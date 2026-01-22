Хванаха мъж с 20 присъди с два вида дрога зад волана

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, шофирал след употреба на наркотични вещества.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 20.01.2026 г. около 17,50 ч., обвиняемият Щ.Д. шофирал лек автомобил марка „БМВ” по ул. „Сава Михайлов” в гр. София, когато реализирал ПТП. Пристигналите на място полицейски служители му направили „Дръг тест“, който показал, че Щ.Д. е шофирал след употреба на канабис и метадон.

По случая се води досъдебно производство за престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. Лекият автомобил марка „БМВ“ е иззет като веществено доказателство.

Щ.Д. е осъждан над 20 пъти. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.