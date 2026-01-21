Нагла кражба: 135 000 евро бяха задигнати от апартамент

Над 135 000 евро са откраднати от апартамент в Банско, съобщават от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

От МВР уточняват, че жител на града е подал сигнал за извършеното престъпление в обитаваното от него жилище. В сигнала е посочено, че кражбата е била осъществена в сутрешните часове на 20 януари.

От Районна прокуратура - Благоевград отбелязват, че става въпрос за сума от 135 500 евро, която се е намирала в жилищна сграда, собственост на физическо лице, което се занимава с търговска дейност на територията на Банско, предава БТА.

Не е установено разбиване на апартамента. Откраднатите пари са били в хартиен плик на специфично място в жилището.

Към момента се работи по различни версии, извършват се оперативно - издирвателни мероприятия, но на този етап няма привлечено лице като извършител на деянието, посочват от прокуратурата.