Прокуратурата привлече като обвиняем лекар, председател на състав на ТЕЛК, за получаване на подкуп

В качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – лекар - председател на състав на ТЕЛК в болница в гр. Пазарджик, приел дарове - парични средства в общ размер на 8500 лева /4345 евро/, които не му се следват.

Днес, 21 януари 2026 г., Окръжна прокуратура-Пазарджик привлече като обвиняем А.Д., за това, че през периода от месец септември 2025 г. до средата на месец ноември 2025 г. в гр. Велинград, обл. Пазарджик, и в гр. Пазарджик, в условията на продължавано престъпление и в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – лекар - председател на състав на ТЕЛК в болница в гр. Пазарджик, приел дарове - парични средства в общ размер на 8500 лева /4345 евро/, които не му се следват, съобщиха от Окръжна прокуратура-Пазарджик.

Той е извършил действия по служба - изготвил четири експертни решения за трайно намалена работоспособност на трима мъже, двама от които на 48 г., трети на на 66 г., и на жена на 61 г. Престъплението е квалифицирано по чл. 302, т.1 буква "а" вр. чл. 301, ал.1 вр. чл. 26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Установено е, че в три от случаите за издаване на съответните експертни решения за намалена работоспособност са предадени по 2500 лева, а в един от случаите 1000 лева или общо 8500 лева /4345 евро/.

На 20 януари 2026 г. при извършени процесуално-следствени действия в гр. Пазарджик и гр. Велинград, обл. Пазарджик, са били иззети множество веществени доказателства, документи, мобилни телефони, като по делото към момента са разпитана 20 свидетели. Извършват се и други действия по разследването.

Спрямо обвиняемия А.Д. е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро.