Окръжната прокуратура в София е с нов ръководител

Окръжната прокуратура в София е с нов административен ръководител. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) единодушно избра Христина Лулчева-Гугуманова за окръжен прокурор на София. Лулчева е зам.-шеф на ОП-София, а от няколко месеца е и и.ф. ръководител.

Тя работи в съдебната система от 2015 г., като първо е била две години обвинител във Видин, а от 2017 г. е в окръжната прокуратура в София. Лулчева е зам. окръжен прокурор на София от 2022 г. Тя е била и говорител на тази структура на държавното обвинение.

Изказванията на членовете на Прокурорската колегия за нея бяха изключително положителни, като похвалиха и предишния шеф на ОП-София Наталия Николова, която заемаше тази позиция за два мандата.

Калина Чапкънова отбеляза, че окръжната прокуратура в София е един от най-значимите компоненти от структурата на прокуратурата поради нейната териториална и материална компетентност.

„Преди години тази прокуратура сякаш беше в сянката на СГП и причината за това беше не липсата на добре свършена работа, а по-скоро отсъствието на проактивна медийна комуникация. Такава медийна комуникация в пълна сила беше наложена от Наталия Николова и с прякото и дейно участие на сегашния кандидат Христина Лулчева. По този начин прокуратурата беше представена по начина, по който заслужава“, заяви Чапкънова, цитирана от правния портал "Lex".