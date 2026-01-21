Двама мъже заловени с кило метамфетамин и 84 500 евро

Окръжна прокуратура – Видин ръководи разследване по образувано досъдебно производство за държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение.

Около 11 ч. на 19.01.2026 г. лек автомобил, управляван от 25-годишния Т.С., бил спрян за проверка на входа на гр. Видин. От там бил съпроводен от служителите на сектор „Борба с наркотрафика“ при ТД Митница – Русе и на Граничното полицейско управление - Видин.

В естествена кухина зад шофьорската седалка и пода на автомобила са били открити пакети.

Установено е било, че моторното превозно средство е собственост на търговско дружество с управител П.Ш., на 40 години, пътувал в него като пасажер.

Незабавно за случая е бил уведомен разследващ полицай от ГДБОП.

В условията на неотложност е било извършено претърсване и изземване, при което са намерени и иззети прозрачен полиетиленов плик, съдържащ бяло кристално вещество с тегло около 985 грама. При направения полеви наркотест то е реагирало на наркотично вещество – метамфетамин. Иззета е парична сума в размер на 84 500 евро и лекия автомобил.

От събраните доказателства може да се направи обосновано предположение за съпричастността на П.Ш. и Т.С. към извършеното деяние.

С постановление двамата са привлечени като обвиняеми по делото за държане на високорисково наркотично вещество с цел разпространение.

Обвиняемият Т.С. е с мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5 000 лева.

Предстои Окръжна прокуратура – Видин да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо другия обвиняем – П.Ш. Същият е осъждан за държане на наркотици с цел разпространение в големи размери и за участие в организирана престъпна група, като е изтърпял наложеното му наказание през 2020 г.