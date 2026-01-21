Кражба на летището в София! Италианка задигна стока за над 4000 евро

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност жена с италианско гражданство за кражба на вещи от магазин на летище "Васил Левски“.

Събраните до момента доказателства сочат, че за времето от 17,49 часа на 24 ноември 2025 г. до 17,03 часа на 19 януари 2026 г. при условията на продължавано престъпление с пет деяния, обвиняемата В.Т. е откраднала бижута, бельо и козметика на стойност 4193.50 евро от магазин на терминал 2 на летище "Васил Левски“ в гр. София.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“.

В.Т. няма адрес за пребиваване на територията на Република България. Предвид възможността да се укрие, с постановление на наблюдаващ прокурор тя е задържана за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняемата.