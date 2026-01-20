Две години затвор след обир на възрастна жена

Мъж е осъден на лишаване от свобода за грабеж над възрастна жена по внесен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

На 14 септември 2025 г. около 10,55 ч. на пейка пред блок в столичния ж.к. "Хаджи Димитър", обвиняемия С.Е. е отнел златен синджир от владението на 73-годишна жена, като употребил сила за това. С.Е. й запушил устата и откъснал бижуто от врата й.

Преди да отнеме синджира на жената, С.Е. й е поискал пари, но тя му казала, че няма в себе си.

Разследването е приключило за 2 месеца, след което обвинителният акт е внесен в съда.

Състав на Софийски районен съд призна С.Е. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години и 4 месеца, което той следва да изтърпи ефективно при първоначален „общ“ режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.