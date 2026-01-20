Обраха 83-годишен дядо, държал 10 бона в пликче на закачалка

Полицията в Тетевен разследва кражба на 10 000 лева от дома на възрастен мъж в село Малка Желязна. Сигналът е подаден в Районното управление в понеделник около 9:30 часа, съобщи говорителят на ОДМВР–Ловеч Габриела Тодорова, предава Дарик.

Потърпевшият е 83-годишен местен жител, който е установил липсата на парите, след като се е прибрал в дома си. По думите му неизвестен извършител е проникнал в жилището и е отнел сумата, съхранявана в торба, оставена на закачалка.

Кражбата е извършена в интервала между 7:30 и 8:45 часа, когато мъжът е бил извън дома си. По случая е образувано досъдебно производство, а полицията работи по установяването на извършителя.