Директорът на парк „Рила“ катастрофира пиян и надрусан, удари се в гробище

Пробата за алкохол е отчела 2,31 промила

Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е катастрофирал в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът му е напуснал пътното платно и се е ударил в сграда на гробищния парк.

Пробата за алкохол е отчела 2,31 промила. Освен това, при тест за наркотици е дала положителен резултат за марихуана, който Андонов оспорва. След инцидента той е транспортиран в Благоевград за преглед и към момента не е задържан по медицински причини, съобщават от прокуратурата.

Разследването продължава.