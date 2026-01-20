Жена блъсна аварирал автомобил

Бургазлийка с опел, е блъснала аварирал лек автомобил "Рено Меган". Колата била спряна на пътното платно, с включени аварийни светлини, поради техническа неизправност.

Водачката на опела не го видяла, блъснала отзад возилото и пратила в болница пътниците вътре - 10 годишно дете и 41 годишна жена от град Средец.

Инцидентът станал рано сутринта в понеделник, на пътя Бургас - Средец.

За щастие, двамата не са сериозно пострадали. Прегледани са в болница "Бургасмед" и освободени за домашно лечение с болки в кръста и корема, без опасност за живота.

Причина за ПТП-то е несъобразена скорост.