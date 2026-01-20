Сарафов участва в дискусията „Правосъдие чрез най-висш диалог“ на Европейската мрежа NADAL

Срещата се проведе в онлайн формат

И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов участва в дискусията „Правосъдие чрез най-висш диалог“, организирана от Генералния секретариат на Мрежата NADAL, съобщиха от прокуратурата.

Срещата, която се проведе в онлайн формат, акцентира върху хармонизиране на прилагането на правото на Европейския съюз в страните членки, засилване на трансграничното сътрудничество, подобряване екипната работа между националните прокуратури, включително подпомагане на институции като Евроджъст и Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО).

В рамките на онлайн срещата бяха обсъдени конкретни проекти за обучение на магистрати, както и възможността за сътрудничество с Международния институт за наказателно правосъдие и права на човека в Сиракуза, Италия.

Мрежата от прокурори или еквивалентни институции към върховните съдилища на държавите-членки на Европейския съюз (NADAL) има за цел създаването на пряка връзка между ръководителите на прокуратурите на страните членки на ЕС и обсъждането на актуални въпроси, свързани с наказателноправното сътрудничество и ефективното прилагане на правото на ЕС. Името ѝ е в чест на бившия френски главен прокурор Жан-Луи Надал, по чиято инициатива мрежата е създадена във Виена през 2008 г.

