Стана ясно кой е открил труповете на тримата мъже в хижа "Петрохан"

Деян Илиев се казва мъжът, който е открил трите безжизнени тела в хижа "Петрохан". По информация на Nova мъжът живеел съвсем близо до хижата - в село Гинци. Именно там се е водил и по постоянен адрес Илиев, който е бил сред най-близките приятели на Иво Калушев.

Илиев тръгва към къщата, когато притеснената майка на Калушев му съобщава за СМС-а, който е получила от сина си. В съобщението се намеква, че той обмисля да сложи край на живота си, защото е отвратен от живота и реалността. "Не можем повече да се борим с кочината. Животът е един стабилен сън, не го превръщай в кошмар. Бъди свободна, обичам те", гласи написаното от Калушев до майка му.



Когато пристига на място Деян вижда труповете на Ивайло Иванов-Ивай, Пламен Статев и Дечо Василев.

По информация на разследващите Илиев е сред най-приближените на Калушев в продължение на години.



Двамата живеели в Мексико и имали сходни интереси - гмуркания, пещери, духовно израстване. В даден момент Деян се влюбва в мексиканката Лола, която е родом от град Тулум. Когато се жени за нея отношенията му с Калушев охладняват. Красивата Лола и Деян се прибират в България и се установяват в малка къща в село Гинци.

По думите на местните жители двамата живеели затворено, не контактували много със съселяните си, били по-скоро интровертни типажи и не се вписвали много в обстановката.



Веднага след откриването на първите три тела Деян Илиев е задържан от полицията за разпити. Пуснат е на свобода след 24 часа, след като дава подробни показания на разследващите. От трагедията с мъртвите мъже до днес той и Лола не са забелязани на територията на Гинци. Местни жители предполагат, че са се прибрали в Мексико, където Илиев има луксозен имот.





Лола от гр. Тулум, Мексико. Кадърът е направен в село Гинци през лятото на 2025 г.