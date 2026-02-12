Сандов: Не съм дарявал пари на организацията на Калушев

Нищо смущаващо не съм виждал в "Петрохан", каза пред БНТ бившият вицепремиер и министър на околната среда и водите Борислав Сандов.

В "Денят започва" той категорично заяви, че не е дарявал пари на организацията, ръководена от Ивайло Калушев.

Бившият екоминистър каза също, че три пъти е ходил в хижа "Петрохан".

Това се е случило след подписването на споразумението със сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии".

Сандов, който беше част от правителството на Кирил Петков в периода декември 2021 г. - август 2022 г., поясни, че е ходил в хижата веднъж като министър, за да се увери, че НАКЗТ няма фиктивна работа и че че разполагат с техника и база. Там той е видял на място множество кислородни бутилки, които свързва с гмуркане, видял високопроходим джип.

"Бях 10 минути, не съм се разхождал", обясни той и отговори на въпроса на журналистите, че не е виждал деца в хижата при това си посещение.

После там е бил вече не като министър - през 2023 г. и 2024 г. Там се е качвал още 2 пъти със семейството си в най-горещите дни през лятото.

"Посещавал съм хижата още 2 пъти в жегите, еднодневно, семейно, в лично качество", каза той.

На въпрос как е бил допускан, след като по принцип външни лица не са имали достъп до мястото, той каза, че "там не се запазва нощувка".

При тези частни посещения Сандов е видял и момчето, което е една от жертвите в случая.