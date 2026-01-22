Камион, превозващ 178 прасета, се запали край Хасково

Животните не са пострадали и ще бъдат прехвърлени в друг товарен автомобил

На пътя между Хасково и Димитровград се запали товарен автомобил, превозващ прасета, съобщава NOVA. Инцидентът е станал в района на крайпътно заведение. По предварителна информация камионът е превозвал 178 прасета, предназначени за кланица.

Причината за пожара се предполага, че е техническа неизправност в спирачната система на автомобила. На място веднага са пристигнали екипи на пожарната, които обливат камиона с вода, за да не се разпространи огънят.

Животните ще бъдат прехвърлени в друг товарен автомобил, а движението по пътя остава без ограничения.