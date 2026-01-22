Шофьор без книжка заради инжекция за високо кръвно

Лекарка от Спешна помощ накарала мъжа да вземе успокоителното

Съдът 6 месеца чака кръвен тест

Гавра "по закон" с полевите наркотестове на КАТ

Шофьор, станал неволен участник в тежка катастрофа, вече 6 месеца стои без книжка, след като лекарка от Спешна помощ го накарала да вземе успокоително, а катаджии му приложили полеви наркотест.

Случаят е 10 август миналата година, когато Билян Сариев карал по пътя Батак-Доспат. С него пътували съпругата и детето, което е на годинка. Моторист излетял с висока скорост от завой и се блъснал в друг автомобил, тялото му излетяло и се ударило в колата на Сариеви. Билян слязъл да опита да помогне на пострадалия, който издъхнал в ръцете му. Заради кошмарния инцидент Сариев изпаднал в шок, целият почервенял, така го заварил и пристигналия от Батак екип на Спешна помощ. Лекарка го качила в линейката, измерила му кръвното, видяла, че е високо и настояла да му сложи инжекция с диазепам.

“Аз не исках да ме боде, но тя много настоя и ме накара да го изпия през устата, защото трябва да се успокоя”, разказа Сариев пред Нова телевизия. Лекарката му дала талон и мъжът го показал на пристигналите след 40 минути катаджии. Полицаите обаче му казал, че “по закон” трябва да го тестват. Алкохол нямало, но полевата проба - естествено, била положителна. Пак “по закон” му взели книжката и пак “по закон” го завели в Батак за кръвна проба. И за да е гаврата пълна - там ги посрещнала същата лекарка, която вдигнала скандал на полицаите, че тормозят човека, но те и нея накарали “по закон” да му вземе кръв.

Вече половин година Билян Сариев води в Смолян дело за отмяна на принудителната административна мярка, с която КАТ му е взел книжката. Пред съда е представен талона за даването на лекарството, явила се е и е дала показания лекарката от Батак, както и други свидетели. Съдът обаче не решава делото, тъй като чака резултат от кръвната проба на шофьора. А тя се бави и ще продължава да се бави, докато всички кръвни проби се правят на две места в България - в София и във Варна.