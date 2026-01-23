Двама загинаха в пожари през изминалата нощ

През последното денонощие пожарните екипи в страната са реагирали на 93 сигнала, като са овладели общо 54 пожара, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Двама души са загубили живота си при инциденти в жилища.

Рано вчера сутринта в оперативния център на пожарната в Ловеч е постъпил сигнал за пожар в къща в село Ломец, община Троян. На място са изпратени два екипа, които при пристигането си установяват, че една от стаите е напълно обхваната от огъня. В помещението е открит починал 82-годишен мъж.

По обед в столичния квартал „Драгалевци“ е подаден сигнал за задимяване в жилище. Екип на пожарната установява тлеещ диван в една от стаите, а в друга – тялото на 90-годишен мъж.

От ПБЗН уточняват, че 26 от пожарите са причинили материални щети – сред тях 11 в жилища, един в промишлена сграда и 10 в превозни средства. Останалите 28 инцидента са без нанесени щети.

За денонощието са извършени още 36 спасителни и помощни операции, както и три сигнала, оказали се фалшиви.