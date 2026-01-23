Опасен рецидив: Осъдиха жена с десетки присъди за кражби у нас и в чужбина

За 3 дни по внесени обвинителни актове на Софийска районна прокуратура жена бе осъдена два пъти за кражби, извършени в условията на опасен рецидив.

На 09.06.2025 г. в магазин в гр. София, обвиняемата М.А. е отнела дамска чанта с кожено портмоне и парична сума в размер на 440 лева от владението на А.С. Жената била оставила без надзор чантата си и М.А. се възползвала от възможността и я взела.

На 05.08.2025 г. в магазин в гр. София, М.А. откраднала от възрастна жена портмоне, съдържащо сумата от 540,88 лева. Пострадала била оставила портмонето си в пазарска чанта и докато избирала продукти, които да купи, обвиняемата отнела портфейла на жената.

Двете деяния са извършени в условията на опасен рецидив. М.А. е осъждана за извършени престъпления 24 пъти в България и няколко пъти в чужбина.

По двата случая са водени досъдебни производства за престъпления по чл. 196, ал. 1, т. 1, чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, б. „А“ от НК. В хода на разследванията са разпитани свидетели и са направени експертизи, които сочат М.А. като автор на деянията. Разследванията са приключили с внасяне на обвинителни актове в съда.

М.А. е признала вината си по двете обвинения пред състави на Софийски районен съд и са й наложени наказания за извършените деяния.

По едното обвинение й е наложено наказание 1 година и 10 месеца „лишаване от свобода“ , което е окончателно. По второто обвинение М.А. е осъдена на 2 години затвор.

Тази присъда подлежи на обжалване пред Софийски градски съд. Двете наказания подсъдимата следва да изтърпи ефективно при първоначален „строг режим“.