КАТ глоби 283-ма нарушители, снимани от други шофьори

И автобусите от градския транспорт правят видеозаписи и ги пращат в полицията

Подателят на сигнала не може да е анонимен

Платформа „На запис без компромис“ във Варна от 5 месеца

Точно 283-ма шофьори са получили глоби за нарушения, извършени във Варна през последните 5 месеца и заснети от видеорегистратори, телефони или камери в частни автомобили, патрулни коли на охранителни фирми и автобуси от градския транспорт. Това съобщи шефът на КАТ в морската столица главен инспектор Петко Камбуров.

Както писа “Труд news”, в средата на август във Варна заработи платформата за споделяне “На запис без компромис”, която се администрира от пътната полиция в града. На нея всеки гражданин може да изпрати запис с някакво нарушение на Закона за движение по пътищата - минаване на червен светофар, дрифтене, неправилни маневри и т. н. Има само две изисквания - да се вижда ясно регистрационния номер на автомобила на нарушителя и подателят на сигнала да не е анонимен, а да е съгласен да участва в административно-наказателното производство като свидетел, да се яви и в съда, ако глобата бъде обжалвана.

Досега чрез платформата КАТ-Варна е получил 413 сигнала, като 293-ма от подателите не са отказали да свидетелстват и засега има само 10 случая, които още не са приключили с глоба за извършителя на нарушението. Главен инспектор Камбуров посочи, че инциативата е успешна, защото полицаите са активната страна - те обработват сигналите и после сами търсят подателите и се срещат в удобно за тях време, а не ги викат с призовки, не ги карат да чакат на опашки и т. н.

Наред с тази инициатива, в София, Пловдив, Варна, Стара Загора и много други градове, където има изградени системи за видеонаблюдение, от 7 май т. г. предстои налагането на глоби и по снимки от общинските камери, като 50% от сумите ще отиват в общинските бюджети.