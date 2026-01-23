Полицаи заловиха наркодилър край училище в София

Столичната полиция е задържала дилър на наркотици в близост до училище, съобщи на брифинг пред медиите комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

"Поредна специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението в районите около учебните заведения и местата, на които се събира криминалният контингент, се провежда днес по разпореждане на директора на СДВР", каза Тодорова.

Заловеният край училище в кв. „Красна поляна“ пласьор на дрога е на 22 години. Той бил под наблюдение от няколко дни, тъй като полицията разполага с информация, че разпространява дрога на територията на няколко столични квартала.

Комисар Тодорова разясни схемата на разпространение: клиентът се обажда по телефона, получава информация откъде може да се снабди с търсения наркотик и идва на определеното място. След вземане на дозата, клиентът предава парите на дилъра. В конкретния случай полицаите намерили дрогата, най-вероятно кокаин, добре замаскирана в тревните площи и разпределена на 16 единични дози в кутийки от дъвки. Предстои експертиза на иззетото вещество. Задържаният е известен на полицията за кражби, грабеж, хулигански прояви, наркотици, осъждан, пребивава в столицата без адресна регистрация.

Предстои работа по документиране на престъпната дейност на задържания с полицейска мярка до 24 часа младеж.