Деца участвали в десет грабежа

Повдигнати обвинения

Районна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми четирима непълнолетни - Р. О. (16 г.), Г. Д. (17 г.), Ф. Т.(16 г.) и В. Р. (16 г.) за серия от грабежи в града под тепетата.

За периода от 23 ноември м. г. до 16 януари т. г. са отнели със заплахи вещи за 4631 лева (2361 евро).

Установено е, че са били извършени десет грабежа на пари и златни накити в района на Младежкия хълм, парк “Бунарджика”, и около близки търговски обекти. Пострадали са седем непълнолетни лица и трима малолетни, които са минавали през посочените места.

Четримата отнемали парите, които носели пострадалите, като им отправяли словесни заплахи. В един от случаите е отнет и златен синджир.