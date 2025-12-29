За последните 24 часа - 22 ранени, 16 тежки катастрофи

При катастрофи в страната през изминалото денонощие са ранени 22-ма души. Загинали няма. Станали са 16 тежки пътнотранспортни произшествия. съобщават от Министерството на вътрешните работи (МВР) на сайта си.

В София са регистрирани две тежки катастрофи и 20 леки. Пострадали са двама души.

От началото на месеца в страната са станали 467 инцидента на пътя, при които са загинали 38 души, а 589 са пострадали. От началото на годината МВР регистрира 6609 катастрофи, с 449 загинали и 8238 ранени.