Лекари се борят се за живота на 16-годишен от обърнато „Ауди“

Две тежки катастрофи в Сливенско за ден

Влак уби майка и 2-годишното й дете в каруца

Лекари от болницата в Сливен продължават да се борят да спасят живота на 16-годишен ученик, пострадал тежко в обърнато “Ауди А3”. При тежката катастрофа загина 17-годишен младеж от езиковата гимназия в Сливен. Той нямал книжка, но возел приятеля си в мъгла по хлъзгав и заледен планински път към котелското село Кипилово към 1 ч през нощта срещу Стефановден. На прав участък с по-висока скорост аудито паднало в крайпътно дере. Раненият спътник е с множество травми и животът му продължава да е в опасност.

Същия ден, но към 10 ч сутринта в Сливен загинаха 35-годишна майка и 2-годишното й дете, които се возели отзад в конска каруца, блъсната от влак. Циганското семейство начело с бащата Стефан Иванов, излязло рано сутринта да събира пластмасови туби, които да предаде и вечерта да празнуват именен ден. Когато каруцата минавала през прелеза в сливенския квартал “Дебелата кория”, задницата й била пометена от бързия влак Бургас-София. Бащата, двете деца и конят останали невредими. На прелеза няма бариера, а само светлинен и звуков сигнал.

“Не знам как е станало. Влакът беше ей там до моста, но тук на 50 метра ли колко, тогава засвири вече тази линия. И направо умряха децата ми - дъщерята малката и жена ми. Отзад направо хвърчаха, аз не мога да си спомня какво стана и какво не стана”, каза изпадналият в шок баща Стефан Иванов по БНР.