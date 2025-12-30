Двама са задържани след въоръжения обир в „Красно село“

Още по темата: Въоръжен грабеж в магазин в София 29.12.2025 21:09

Среднощен екшън в София. По непотвърдена информация полицията вече е задържала двама мъже след въоръжен обир на магазин в "Красно село", съобщава БНТ.

Грабежът е извършен вчера около 19:00 часа в "Красно село". Въоръжен мъж нахлува в търговски обект, който се намира на ул. "Ген. Стефан Тошев". Предполага се, че е имал и съучастник. Заедно със съучастника си бягат към жилищен блок, който се намира на ул. "Дойран" и ул. "Дебър". За кратко вчера районът е отцепен. Имало е и засилено полицейско присъствие. Органите на реда са опитали да изведат извършителите, за да могат да ги арестуват. По неофициална информация двамата извършители вече са задържани, но това следва да се потвърди и от СДВР. По информация на БНТ откраднатата от търговския обект сума е неголяма.