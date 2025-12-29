Зарязан съпруг отвлече 45 години по-младата си булка беглец

С малко помощ от роднини и приятели

Заплашват ги от 3 до 10 г. затвор

Мъж на 68 години село Мали Искър, община Етрополе, изоставен от младата си съпруга, организира нейното отвличане в Монтанско. Това разкри полицията, след като разплете сложни цигански семейни и любовни отношения.

Случаят е от неделя, когато малко след 11,30 часа е получен сигнал на тел. 112 в районното управление в Лом.

Обадили се цигани от село Дъбава махала, че е отвлечена тяхна 23-годишна родственица, родом от софийското село Мали Искър. Полицаи пристигнали веднага и очевидци им разказали, че два автомобила препречили пътя на жената и няколко души я натоварили насила в едната кола, след което отпрашили към Монтана.

Започнало преследване и бързо било установено, че единият от нападателите е 68-годишният съпруг на пленената жена. Групата от общо осем души с двата автомобила била заловена след по-малко от 2 часа от полицията в Годеч, когато преминала през прохода Петрохан.

Булката беглец твърдяла, че не иска да живее с мъжа, който отдавна е на пенсионна възраст и затова отишла в Монтанско. Зарязаният обаче бил решен да я върне на всяка цена, затова повикал на помощ 7 помощници, всички от село Мали Искър.

По случая се води дело за отвличане и участниците в похищението са заплашени от 3 до 10 г. затвор.