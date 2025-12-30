Прокуратурата разследва тежката катастрофа с две жертви край Велико Търново

Още по темата: Тежка катастрофа с жертви затвори пътя Русе - Свиленград 29.12.2025 20:33

Окръжната прокуратура във Велико Търново разследва причините за катастрофата, при която загинаха двама младежи.

24-годишно момче от град Килифарево, което управлявало колата, и негов връстник загинаха на място. Другите двама пътници са в болница, като единият е с опасност за живота.

Фаталният инцидент е станал снощи около 19:40 часа на изхода на Велико Търново в посока Прохода на Републиката, в отсечката, известна като „Присовските завои“.

Причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие са в процес на изясняване. По първоначални данни лекият автомобил е навлязъл в лентата на насрещно движещия се влекач, където е настъпил ударът между двете превозни средства, съобщават от Окръжната прокуратура.

Извършен е оглед на местопроизшествието с участието на автоексперт, съдебен лекар и дежурен прокурор от Окръжна прокуратура – Велико Търново.

Водачът на товарния автомобил е изпробван за алкохол и наркотични вещества с техническо средство, като резултатът е отрицателен.

От двамата водачи са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотици, като резултатите се очакват.

Разпитват се свидетели, назначени са експертизи и продължава извършването на всички необходими действия по разследването за пълното изясняване на причините и обстоятелствата, довели до инцидента.