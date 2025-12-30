Катастрофа на бул. "Черни връх" в София, движението е блокирано

Катастрофа на булевард "Черни връх" в София затруднява движението по трамвайните релси. За това съобщават очевидци във Facebook групата "Катастрофи в София".

От публикуваните кадри в социалната мрежа се вижда, че лек автомобил е аварирал в непосредствена близост до трамвая, в който вероятно се е блъснал. По колата има сериозни материални щети.

На място има полиция, но към момента няма данни за пострадали. Не са ясни и причините за ПТП-то.

Очевидци на инцидента съобщават още, че в района има задръстване.