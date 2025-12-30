Удвоиха на 10 000 лв. гаранцията на училищния директор

Виждал само коридорите

Александър Евтимов се оправдава за камерите в тоалетните

Софийският градски съд постанови гаранция от 10 000 лв. за бившия директор на столичното 138-о училище “Проф. Васил Златарски”. Александър Евтимов досега бе на свобода срещу 5000 лв., но прокуратурата внесе протест срещу пускането му от ареста.

Евтимов бе обвинен за използване на нерегламентирани устройства и за разпространяване на порнографско съдържание, след като в тоалетните на училището бяха открити 11 камери и беше установено, че на твърд диск са съхранени 3840 файл със записи от тях. Според експерт, на тях се вижда част от помещенията, но не и самите тоалетни.

И днес бившият директор се оправдаваше пред медиите, че е имал достъп само до кадрите от коридорите и класните стаи. Според него камерите са били монтирани още през 2017 г., а той ги е заварил, когато поел поста през 2024 г.