Две пиянски убийства окървавиха Нова година

Мъж закла приятелката си с нож, брат посече брата с брадва

72 часа решетки за екзекуто-рите

Полицията залови извършителите в Монтанско и Ловешко

Две кървави убийства белязаха началото на Новата 2026 година в Монтанско и Ловешко. Общото между тях е голямото количество погълнат алкохол, уточниха от полицията.

Мъж на 34 години от Видин бе задържан за смъртта на 27-годишната си приятелка, с която отишли на гости за празниците в монтанското село Якимова.

Престъплението е станало в дома на 47-годишна жена, където видинската двойка пристигнала за посрещане на Новата година. Към 14,30 ч на 1 януари между гостите избухнал семеен скандал. Мъжът разбил стъклена бутилка в главата на жената, а след това я намушкал с нож в лицето и шията.

Окървавената жертва паднала и започнала да се гърчи в агония, а убиецът избягал от къщата на домакините. Ужасените очевидци се обадили в полицията и на Бърза помощ. Пристигналите лекари установили, че жената е издъхнала, а полицаи започнали издирване на приятеля й. Той бил заловен, преди да напусне Якимово и пратен до 72 ч зад решетките. Тялото на жената е откарано за аутопсия в болница в Монтана.

По информация на полицията до неотдавна мъжът и жената живеели на семейни начала, но се разделили. Решили обаче да се събрали само за посрещането на Нова година и да отидат при приятелите си в Якимово. Там мъжът още от обяд започнал да се налива с ракия и вино, докато изгуби човешки образ.

Пиян е бил и арестуваният К.М. - 42-годишен жител на ловешкото село Глогово, община Тетевен. Към 2,30 ч на 1 януари той нападнал с брадва 2 години по-големия си брат П.М. и забил няколко пъти острието в черепа му. Мъжът издъхнал на място, а порезни удари с брадвата получил и племенник, който се опитал да го защити.

Родственикът бил откран в болница, където да зашият раните му, а братоубиецът К.М. бил арестуван.

Вчера Ловешката окръжна прокуратура му повдигна обвинение за убийство, извършено с особена жестокост и му наложи задържане до 72 часа в ареста. Предстои преглед на К.М. при психиатри, след който магистратите вероятно ще поискат от съда да му наложи постоянен арест.