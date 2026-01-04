Голямо количество флакони с "райски газ" са иззети в Пазарджик

Голямо количество флакони с "райски газ" са иззети при специализирана акция на полицията в Пазарджик, съобщиха от областната дирекция на МВР. Операцията е проведена от екипи на сектор Криминална полиция при РУ Пазарджик и група Патрлулно-постова дейност.

Извършени са проверки на два адреса - гаражи в областния център. На единия адрес са установени 210 флакона райски газ с различна вместимост, а на другия 400.

Задържани са двама души, познати на полицията, за които има данни, че и преди са се занимавали с подобна дейност.

По случаите са образувани преписки, които ще бъдат докладвани на прокуратурата.