Адвокат осъди прокуратурата за 400 000 лева

Принудили го да наеме ВИП болнична стая за надзиратели

Контролираните отсечки ще станат 50

След свалени обвинения за участие в организирана престъпна група на Славчо Марков и Васил Божков

Прокуратурата е осъдена да плати обезщетения за близо 400 000 лева на адвокат Славчо Марков за незаконното обвинение, че е бил в престъпна група с Васил Божков, заради което и повече от 3 месеца стоя в ареста.

Това реши Софийският градски съд (СГС), където адвокат Марков е завел иск за 300 000 лева неимуществени вреди, 70 000 лева за пропуснати ползи от развалени договори с клиенти и близо 33 000 лева, които твърди, че е платил за лечение и престой в болница, показа проверка на сайта “Лекс”.

От решението на съдия Стефан Шекерджийски става ясно, че той е щял да присъди и по-голямо обезщетение на Марков за вредите, които е понесъл от незаконното обвинение, но искът му бил само за 300 000 лева.

Основният мотив на съда тук е свързан с публичното опозоряване на адвокат в края на кариерата му.

От решението е видно още, че голяма част от обезщетението за имуществени вреди за болничния престой на Марков е заради ВИП-апартамент в частна клиника, който бил принуден да наеме, докато е бил с най-тежка мярка за неотклонение, за да може непрестанно с него да са служители на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” (ГДИН).

Адвокатът пише в исковата си молба, че близо 4 години бил незаконно обвинен и осем месеца бил лишен от свобода. През целия период много клиенти прекратили отношенията си с него и доходите му спаднали, а делото било широко отразено в медиите. Преди задържането си имал сключени договори за правна защита и съдействие с Васил Божков за 50 000 лева и с друг клиент за 20 000 лева. След привличането му като обвиняем и задържането, договорите били прекратени и парите не били платени.

Адвокат Марков беше разследван за участие в престъпна група за убийства, изнасилвания и принуда, ръководена от Васил Божков. Това дело обаче така и не стигна до съд и в началото на миналата година прокуратурата го прекрати.

Славчо Марков беше арестуван на 3 юли 2020 г. Адвокатът остана задържан до края на октомври 2020 г., когато беше освободен по здравословни причини под домашен арест с електронна гривна за проследяване, а през март 2021 г. мярката му беше променена на подписка.

След като две години по-късно разследването не беше приключено, съдът даде два месеца срок на прокуратурата, за да го внесе в съда. Това обаче не се случи, като прокуратурата първо спря делото с мотив, че от ОАЕ, където тогава беше Божков, не отговарят на молбата за екстрадирането му. През пролетта на миналата година прокуратурата прекрати разследването.