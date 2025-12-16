Блъснаха дете до училище в София: Полицията с първа информация

15-годишно дете е блъснато тази сутрин от автомобил в столичния квартал „Хаджи Димитър“, в района на 95-о Средно училище. Инцидентът е станал на кръстовище в близост до учебното заведение.

Сигналът за произшествието е подаден в 8:13 ч., а екип на Спешна помощ е пристигнал на място в 8:21 ч. Пострадалото дете е откарано първоначално за преглед, след което е хоспитализирано в УМБАЛСМ „Пирогов“ с контузия на гръдния кош. По последна информация момичето се намира в операционната.

По данни на полицията детето е пресичало на пешеходна пътека при зелен сигнал за пешеходците. В същото време обаче зелена светлина е била подадена и за автомобилите, извършващи завой. От СДВР уточняват, че светофарната уредба на ул. „Ангел Войвода“ е позволявала едновременно преминаване на пешеходци и моторни превозни средства.

Автомобилът е бил управляван от правоспособна водачка с книжка от 1994 г., която има седем регистрирани нарушения. По случая е образувано досъдебно производство, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.

Пробите за алкохол и наркотици на жената са отрицателни. Това съобщи на брифинг комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.