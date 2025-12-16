Домашен арест за директора на 5 РПУ в София

Още по темата: Арестуваха началника на столичното Пето РПУ 12.12.2025 12:46

Окръжният съд в Ловеч постанови „домашен арест“ с електронна гривна за директора на Пето районно управление в София, Пламен Максимов.

Максимов бе задържан заедно с полицейски началник на сектор и още четирима униформени. Общо седем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, занимавала се с палежи, подкупи и разпространение на наркотици в София и Ловеч. Двама от тях са ръководители на групата, като единият е служител на МВР.

Разследването е образувано преди пет месеца от Окръжната прокуратура в Ловеч. Според разследващите групата е действала в продължение на около година и половина. Акцията по задържането на обвиняемите е проведена на 12 декември, при която са открити големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици, кокаин – както и десетки хиляди евро.

В началото на 2025 г. сигнали за дейността на групата са били получени във „Вътрешна сигурност“ на МВР, включително от полицейски служител, посочи Петър Петров, заместник-директор на „Вътрешна сигурност“. След тяхната проверка е започнало разследването, довело до настоящите арести.