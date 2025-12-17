Камерите в 138-о СУ: Записите от тоалетните отивали в телефона на директора (ВИДЕО)

Още по темата: Арестуваха директор на столично училище заради скрити камери в тоалетните 16.12.2025 21:45

В понеделник вечерта ученичка от 138-о столично училище подаде сигнал в 1 РПУ за камери, монтирани в тоалетните на учебното заведение, които снимали нея и съучениците ѝ. При пристигането си полицията установи наличие на датчици за движение и общо 11 видеокамери, разположени от първия до третия етаж на сградата. Това заяви на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

„Някои камери наблюдават цялото помещение, други са поставени точно над писоарите“, продължи Николов.

По информация на СДВР директорът на училището Александър Евтимов показвал записи от камерите на класна ръководителка, за да онагледи непристойно поведение в санитарните помещения.

При претърсване на дома му разследващите са открили 11 флашки, 3 преносими лаптопа и 3 компютърни конфигурации. В кабинета му е било намерено DVR устройство, свързано с камерите, както и мобилен телефон.

„През октомври установихме, че директорът е закупил камерите от свое име и за своя сметка, като периодът на записите, който разследваме, е около два месеца“, добави Николов.

Директорът запазва пълно мълчание по случая. Софийската районна прокуратура вече е получила материалите от СДВР, като те са в значителен обем.

На Александър Евтимов са повдигнати две обвинения за тежки престъпления, за които може да получи до 8 години лишаване от свобода. Той е задържан за срок до 72 часа. По случая е сезирана и Комисията за защита на личните данни, тъй като става въпрос за грубо изтичане на лични данни.