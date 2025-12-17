Окончателно: НС прие удължителния бюджет с индексация на бюджетните заплати

Увеличават заплатите с инфлацията за 2025 г.

Минималната заплата ще се увеличи и ще стане 620 евро

От ППДБ обявиха пореден протест

Еднократна да бъдат индексирани всички заплати (освен на минималната) в размера на натрупаната към 31 декември 2025 г. инфлация. Томва гласуваха депутатите в удължителния бюджет. Предложението дойде от ППДБ по време на едночасовата почивка, която председателят на НС Рая Назарян даде между първо и второ четене на закона. Идеята според ППДБ била по този начин да компенсират замразяването на доходите,заради липсата на редовен бюджет.

От догодина минималната заплата ще се увеличи и ще стане 620 евро. С постановление на Министерския съвет е вдигната линията на бедност, с която са обвързани социалните плащания. Не беше предвидено обаче увеличение на заплатите. От ППДБ подчертаха, че според данните на НСИ увеличението на заплатите ще е с около 5 %, колкото е инфлацията към момента.

Финансовият министър Теменужка Петкова подчерта, че предложението на ППДБ за индексация на доходите с инфлацията е незаконосъобразно, има резонни опасения за рискове, но ГЕРБ и ИТН ще го подкрепят. Това и направиха по време на второто гласуване на удължителния бюджет.

Със сложни политически обрати за бюджета започна пленарната сесия вчера.

Проектите на редовен бюджет за 2026 г., както на този за здравната каса изненадващо влязоха в дневния ред на пленарната зала на Народното събрание, след като до вторник ГЕРБ твърдеше, че няма да придвижва държавния бюджет след оставката на правителството. Паралелно, остана и точката за обсъждане на първо четене на удължителния закон за приходите и разходите.

Минути след изненадващото гласуване Асен Василев и Ивайло Мирчев от ППДБ обявиха, че свикват нов протест в четвъртък срещу "крадливия бюджет" и "наглото" поведение на управляващите.

След тях от ГЕРБ и ИТН обясниха, че няма да подкрепят редовния бюджет, а включването му в дневния ред е било политически ход, целящ "тест за лицемерието" на ППДБ, защото бюджетът е 70% за заплати, пенсии и социални плащания, а липсата му замразява доходите на стотици домакинства, срещу което Асен Василев претендира, че се бори.

Докато течаха брифинги на ГЕРБ и ППДБ, представители на левицата бяха на „Дондуков“ 2, а Драгомир Стойнев убеждаваше президента, че ще бъде гласуван редовния бюджет.

В крайна сметка депутатите излязоха в почивка, а след нея прегласуваха и отхвърлиха предложението за включване в дневния ред на редовните бюджети.

Вместо това на първо четене и без дебат одобриха удължителния бюджет.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов:

Тежките последици си имат име

„ГЕРБ в пленарна зала ще подкрепи само удължителен бюджет. За всички да е ясно, че последиците, до които води всичко това, са тежки“, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във видео в ТикТок.

Борисов описа и последиците: „Няма да има увеличение на учителските и лекарските заплати, над 750 хил. хора с увреждания няма да си получат средствата, над 100 хил. асистенти няма да ги получат, над 400 хил. семейства добавките няма да получат.

Всичко това си има име казва се Асен Василев и неговата хулиганска групировка“.