ПП-ДБ предложиха еднократна индексация на бюджетните заплати, ГЕРБ и ИТН - съгласни

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) ще направи предложение за еднократна индексация на доходите според натрупаната за 2025 г. инфлация. Предложението ще бъде направено между първо и второ четене на т.нар. удължителен закон на бюджета. Това обяви Асен Василев от пред журналисти в кулоарите на парламента, преди обсъжданията на второ четене на финансовата рамка за 2026 г.

"Предлагаме за всички, които не са на минимална работна заплата и няма да получат увеличение чрез нея, да има еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември годишна инфлация", каза Василев.

Той напомни, че в предложения от правителството удължителен бюджет е предвидено увеличение от 1 януари 2026 г. на минималната работна заплата на 620 евро, а с правителствено постановление е вдигната и линията на бедност, от която зависят социалните плащания.

"Този вариант за нас е много по-добър, защото едновременно се справяме с проблем от предишните бюджети, които имаха 20 милиарда заеми и огромни дефицити, които вкарваха България в румънски и гръцки сценарии, тук ги няма заемите и неконтролирания дефицит, а има компенсиране на доходите с инфлацията, за да може изборите да бъдат проведени в спокойна обстановка", каза депутатът от "Да, България" Мартин Димитров.

От парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ПГ на "Има такъв народ" ще подкрепят предложението.

"Ще подкрепим предложението на Асен Василев, осъзнавайки всички рискове, които то води", заяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова, но добави:

"Този човек, който съсипа финансите на България и доведе до колапс финансовата система на страната ни, източи всички буфери във времето, в което беше министър, и сега се опитва, нарушавайки закона за публичните финанси, да прави предложение за провеждане на политика по доходите през т.нар. удължителен закон."

Парламентът започна обсъждането на второ четене законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

По-рано днес т.нар. удължителен закон за бюджета беше приет на първо гласуване.