Борисов: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ са виновни (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви във Фейсбук, че партията му ще подкрепи в пленарната зала единствено удължителния бюджет.

„Но за всички да е ясно, че последиците , до които води всичко това, са тежки“, добави той.

Борисов посочи, че поради липсата на редовен бюджет няма да има увеличение на доходите за учители и лекари. Над 400 хил. семейства няма да получат навреме детски добавки, над 100 хил. лични асистенти ще имат забавяне в плащанията, а 750 души с увреждания остават без средства.

„Виновните си имат имена: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ“, заяви още лидерът на ГЕРБ.