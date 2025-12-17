Костадинов: Парламентът е на път да узакони собствените си лъжи

Най-доброто решение за страната е приемането на изцяло нов държавен бюджет. Това заяви Костадин Костадинов по време на брифинг пред журналисти.

По думите му настоящата ситуация в парламента е абсурдна и безпрецедентна, тъй като се прави опит да бъде приет бюджет, който на практика е довел до падането на правителството.

„Ние считаме, че бюджет трябва да има. За нас най-доброто, което трябва да се случи, е бюджетът да е нов, а не удължителен.“, подчерта председателят на „Възраждане“.

Той описа случващото се в Народното събрание като изненадващо дори за самите вносители на предложението. По време на Председателски съвет е станало ясно, че ГЕРБ и БСП са заявили подкрепа за внесената точка, докато позицията на ДПС е останала уклончива. Според Костадинов това е довело до напрежение и до дълга почивка в пленарната зала.

„Ставаме свидетели на абсурдна ситуация. Правителството подаде оставка, а един от основните мотиви за протестите срещу него беше именно бюджетът. Днес се оказва, че като първа точка се приема същият този бюджет, който стана причина за падането на правителството“, коментира той.

Костадинов посочи, че вторият предложен бюджет е практически фризирана версия на първия, като разликата в дълговото отношение е по-малко от един милиард лева - около 800 милиона. По думите му това прави документа почти неразличим от вече отхвърления.

„Ние няма как да го подкрепим. Няма как да подкрепим удължителната версия на бюджет, срещу който вече сме гласували.“, категоричен бе председателят на „Възраждане“.